«Президент» Косово посмертно наградила сына Джо Байдена

«Глава» самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи посмертно наградила сына действующего американского президента Бо Байдена медалью за вклад в развитие системы правосудия после вооружённого конфликта 1999 года.

Бо Байден, бывший генпрокурор штата Делавер, помогал обучению местных судей и прокуроров на территории Косово и Метохии во время участия в миссии ОБСЕ.

«То, что США и американский народ сделали для нас и нашей свободы, – это больше, чем партнерство. Господин президент, Косово – это и ваш дом», – заявила Османи в обращении к президенту США Джо Байдену и передала медаль американскому послу в Приштине Филиппу Коснету.

Напомним, в Приштине установлен памятник Бо Байдену, одна из улиц неподалёку от американской военной базы Bondsteel названа его именем.

Бо Байден был старшим сыном американского лидера от первого брака и скончался в 2015 году от онкологического заболевания.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 02.08.21

«Готовы ответить»: в Сербии президент и глава МВД подают на себя в суд. / Граждане Сербии получат дополнительную помощь от государства. / Республика Сербская отказалась выполнять боснийский закон о запрете отрицания «геноцида». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»