Косовские власти решили уничтожить гуманитарную помощь из Сербии, правительство которой в апреле прошлого года безвозмездно предоставило тысячу ПЦР-тестов. Об этом сообщил сообщил «министр здравоохранения» самопровозглашенной республики Aрбен Bития.

«Мы их приравниваем к лекарствам с истекшим сроком годности. Уничтожим как можно скорее», – цитирует его слова «Балканист.ру». Издание отмечает, что таким образом Вития ответил на вопрос «депутата» от Демократической партии Косово Бектима Xаджиу о том, что будет с гуманитарной партией, присланной в прошлом году из Сербии. «Этим поступком Сербия показала себя гуманным государством, а уничтожать тесты придется за счёт Косово», – сказал Xаджиу «министру».

Партия ПЦР-тестов была отправлена Белградом в апреле прошлого года в рамках региональной программы по борьбе с коронавирусом. В ответ самопровозглашенная республика выдала медработникам из центральной Сербии разрешение приезжать в Косово и лечить пациентов-сербов. При этом гуманитарная помощь из Сербии вызвала резкую критику со стороны «депутатов», которые потребовали уничтожить груз, так как на нем было написано «Для Косово и Метохии», а не для «Республики Косово». В итоге тесты оказались на складе Института общественного здравоохранения, и не были использованы.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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