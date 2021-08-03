Сербия подготовила ответ на провокации косовских сепаратистов

Сербия заручилась поддержкой десяти дружественных стран, которые отзовут свои признания независимости Косово, если Приштина возобновит провокации против Белграда и попытается войти в международные организации, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Издание отмечает, что в сентябре истекает срок Вашингтонских соглашений, по которым самопровозглашенной республике запрещено вступление в международные организации, а Сербии предписано приостановить кампанию по отзыву признаний независимости Косово.

Пока не уточняется, какие государства дали Белграду гарантии отзыва признаний независимости Косово из-за возможного давления США. Эксперт Центра социальной стабильности Предраг Райич считает, что это могут быть африканские или ближневосточные страны, для которых мотивирующим фактором стало открытие в Иерусалиме косовского дипломатического представительства в марте этого года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддержит стремление Косово интегрироваться в международное сообщество. На что президент Сербии Александр Вучич ответил, что возобновит кампанию по отзыву признаний самопровозглашенной республики. В Совете безопасности ООН у Белграда есть два мощных союзника – Россия и Китай.

На фоне этого внешнеполитические действия «премьер-министра» Косово Альбина Курти вызывают критику даже со стороны приштинских политиков. По мнению СМИ, нежелание вывести переговоры с Белградом в конструктивное русло начинает раздражать не только европейских посредников, но и США. При этом попытки Приштины вступить в какую-либо международную организацию с целью легализовать свою «государственность» могут усугубить и без того шаткое положение самопровозглашенной республики и станут фатальными для политической карьеры Курти.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. Ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 03.08.21

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