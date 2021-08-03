Прокуратура Сербии получила запросы о связях руководства страны с мафией

Прокуратура Сербии приняла запросы на расследование связей сербского лидера Александра Вучича и министра внутренних дел страны Александра Вулина с мафией и ОПГ от имени самих представителей власти. Об этом сообщил заместитель председателя Сербской прогрессивной партии Милош Bучевич.
По его словам, в запросах указаны все «доказательства» этой связи, опубликованные в оппозиционных СМИ в последнее время. Напомним, в этих материалах утверждалось, что глава криминального клана Велько Беливук, обвиняемый в убийствах, пытках, торговле наркотиками и покушении на президента, работал на лидера Сербии и подчинялся приказам главы МВД.
Вучевич уточнил, что в запросах содержатся требования к прокуратуре выяснить достоверность приведённых в СМИ утверждений и оповестить общественность о результатах расследования.
Ранее президент Сербии заявил, что готов пройти допрос на детекторе лжи и сесть в тюрьму, если правосудие установит факт его сотрудничества с криминальным кланом и его главой Беливуком.
Сербский лидер объявил войну мафии, пресекая деятельность ОПГ разного рода на территории страны. По его словам, мафиозная структура с помощью коррупции обеспечила себе прикрытие со стороны госорганов, что позволяло преступникам долгое время безнаказанно заниматься рэкетом, торговать наркотиками, расправляться с конкурентами, похищая их, подвергая пыткам и уничтожая тела.
Белград, Катарина Лане
Белград. Другие новости 03.08.21
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