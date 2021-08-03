Сербия впервые примет Армейские международные игры

Сербия впервые станет площадкой для проведения Армейских международных игр. Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, в этом году география проведения состязаний значительно расширилась – соревнования пройдут в общей сложности в 11 странах.

«С 22 августа по 4 сентября более 280 команд из 42 стран продемонстрируют боевую выучку и волю к победе. В этом году соревнования будут проводиться на территории 11 государств. Впервые конкурсы состоятся в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии», – цитирует министра РИА «Новости».

«Большинство наших коллег отмечает, что соревнования стали уникальной площадкой по совершенствованию воинского мастерства и популяризации службы в армии и на флоте», – добавил Шойгу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.08.21

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