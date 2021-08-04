Умер посол Сербии в России: президент Вучич выразил соболезнования

Сербский лидер Александр Вучич направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной посла Сербии в России Мирослава Лазанского, который скоропостижно умер на 71 году жизни от инфаркта. «Выражаю глубочайшие соболезнования семье Мирослава Лазанского и всем людям, искренне любившим этого великого человека», – отметил президент.

«Сербия потеряла великого человека, своего посла в Российской Федерации, одного из лучших экспертов по геополитическим вопросам, военной стратегии и тактике, выдающегося журналиста и публициста и, прежде всего, хорошего человека. Человека, который любил Сербию больше всего на свете. Спасибо ему за все, что он сделал для нашей страны. Вечная ему слава», – говорится в телеграмме президента Сербии.

По сведениям сербских СМИ, в момент смерти дипломат находился дома.

Лазански родился в Хорватии в городе Карловац. В феврале 1991 переехал в Белград и стал постоянным автором газеты «Политика» и ряда других СМИ. Он выпустил восемь книг и стал сценаристом десятка телевизионных сериалов. Лазански работал военкором и объехал горячие точки в Афганистане, Бейруте, Чечне, Заире (нынешней ДР Конго), Ливии, освещал события ирано-иракского конфликта, операции «Буря в пустыне», гражданской войны в Боснии и Герцеговине, Словении, Косово.

Два года назад Лазански был назначен послом Сербии в России. Дипломат подчеркивал, что Россия для него – больше, чем просто место назначения на новую должность. «Это большой друг Сербии и сербского народа – и в прошлом, и сегодня. Это самая большая страна на свете, и быть послом в России – это, прежде всего, большая честь для любого. Россия – это мир», – заявлял Лазански в интервью «Балканисту».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 03.08.21

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