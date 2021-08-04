Миллион алых и белых роз: Балканисты прощаются с послом Сербии в Москве

В память о главе диппредставительства Сербии в России Мирославе Лазанском, который скоропостижно скончался утром 4 августа на 71-м году жизни, на ограде сербского посольства в Москве появились сотни белых и красных роз.

Таким образом портал «Балканист» выразил соболезнования семье и коллегам знаменитого военкора и дипломата, который всегда был большим другом России.

Прощание с Мирославом Лазанским

Как пояснил руководитель портала «Балканист» Олег Бондаренко, Мирослав Лазански был преданным болельщиком сербского футбольного клуба «Црвена Звезда», и поэтому прощальный жест был исполнен в его цветах – красно-белых, повторенных и на фасаде здания посольства по распоряжению дипломата.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.08.21

В Сербии решили назвать новую бронемашину именем скончавшегося посла в России. / Крупнейший позор современной Европы: Хорватия празднует годовщину этнической зачистки сербов. / Умер посол Сербии в России: президент Вучич выразил соболезнования. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»