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Пятница, 6 августа 2021, 15:31 мск

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В Сербии простились со знаменитым журналистом и дипломатом Мирославом Лазанским

Фото Дмитрия Лане

Сегодня в министерстве иностранных дел Сербии прошла церемония прощания с послом Сербии в России, известным журналистом Мирославом Лазанским, который скоропостижно скончался в Белграде 4 августа.

Как пишет «Балканист.ру», на церемонии присутствовали коллеги Лазанского из телекомпаний, печатных изданий и информагентств, которые делились воспоминаниями о работе с легендарным журналистом. В частности, корреспондент газеты «Политика» Лилиана Cмайлович поделилась воспоминаниями о встрече Лазанского и российского лидера Владимира Путина во время его визита в Белград, когда журналист прорвался к президенту РФ и вручил ему в руки выпуск «Политики», и это фото вошло в историю старейшей сербской газеты.

«Был очень добрым человеком и приходил в редакцию с улыбкой. Он был добрым духом-хранителем нашего коллектива. Лазанский был абсолютной, самой большой звездой «Политики». Читатели настолько любили его тексты, так искренне чувствовали то, что он работает для них, что мы всей редакцией стремились достичь хотя бы половины от количества просмотров его колонок», – сказала Cмайлович.

Память известного журналиста и дипломата почтили также посол Сербии в США Марко Джурич, министр правительства Ненад Попович, директор канцелярии по вопросам диаспоры в МИД Сербии Aрно Гуйон, заместитель мэра Белграда Горан Весич, спикер черногорского парламента Алекса Бечич и другие официальные лица.

Лазански будет похоронен на Аллее почётных граждан Нового кладбища в Белграде.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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