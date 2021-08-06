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Пятница, 6 августа 2021, 18:38 мск

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Мирослав Лазански похоронен в Белграде

Фото Дмитрия Лане

Журналист и дипломат Мирослав Лазанский, который последние годы возглавлял посольство Сербии в России, похоронен на Аллее почетных граждан Нового кладбища в Белграде. Проводить его в последний путь пришли сотни белградцев и высшее руководство Сербии и Республики Сербской.

Как пишет «Балканист.ру», сербский лидер Александр Вучич почтил память дипломата и легендарного военкора, возложив венок к гробу. Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик признался, что это для него личная утрата. «Он вырос в Требине. Мы созванивались на днях – он гостил там, – и договорились, что встретимся в Белграде. В тот день, когда мы планировали увидеться, он и скончался. Мне очень и очень жаль», – сказал Додик.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в комментарии «Балканисту» подчеркнул, что оба государства осиротели с кончиной Мирослава Лазанского. «Он был без преувеличения выдающимся журналистом и дипломатом. Хотя его дипломатическая служба не была продолжительной, он успел многое. Он внёс огромный вклад в то, чтобы наши отношения были такими, какие они есть сейчас. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в письме соболезнования сербским коллегам сердечно и очень точно описал: «Мирослав Лазанский вкладывал душу в общее дело», и эта фраза характеризует масштаб личности этого выдающегося человека, который полностью работал на отдачу», – отметил Боцан-Харченко.

На прощании с выдающимся журналистом и дипломатом присутствовали глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович, депутат черногорского парламента от партии «Hастоящая Черногория» Mарко Mилачич, глава Tоргпредства РФ в Белграде Андрей Xрипунов и многие другие.

Мирославу Лазанскому было 70 лет.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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