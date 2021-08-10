Градус напряженности нарастает: Приштина провоцирует косовских албанцев к расправе над сербами

Приштина подогревает среди косовских албанцев антисербские настроения. Об этом заявила Канцелярия по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии, комментируя очередное нападение на представителя сербской национальности на территории самопровозглашенной республики.

Как пишет «Балканист.ру», накануне вечером в муниципалитете Hово Брдо в Косово и Метохии трое албанцев напали на возвращавшегося со стадом с поля 23-летнего серба Николу Перича и жестоко избили его. Пострадавший был госпитализирован: врачи диагностировали перелом носа и множественные кровоподтеки на теле.

В Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии возложили вину за инцидент на приштинское власти. По данным ведомстве, с начала года произошло около 90 случаев нападения албанцев на косовских сербов.

«Местные жители напуганы и возмущены. В Косово и Метохии продолжают нарастать антисербские настроения, подогреваемые экстремистскими высказываниями властей в Приштине и полнейшим бездействием международного сообщества», – говорится в заявлении сербской Канцелярии.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Приштина – Белград. Другие новости 09.08.21

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