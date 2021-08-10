«Позиции Косово значительно ослабли»: в Сербии удовлетворены решением ЮНЕСКО

Совет безопасности ООН не изменил своего мнения на счет статуса Косово и не поощряет желание непризнанной республики вступать в международные организации. К такому выводу пришли сербские дипломанты на основании решения Комитета по мировому наследию ЮНЕСКО оставить расположенные на территории Косово и Метохии сербские святыни в списке объектов, находящихся под угрозой исчезновения, пишет «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как пояснил сербский дипломат Зоран Mиливоевич, ЮНЕСКО входит в ООН, а это значит, что члены Совета Безопасности не изменили мнения насчёт статуса самопровозглашенной республики, которая стремится утвердить свою «государственность», вступив в международные организации разного уровня. «Позиции Косово значительно ослабли в последнее время», – отметил он.

Как считает бывший посол Сербии в ЮНЕСКО, профессор востоковедения Дарко Tанаскович, в организации прекрасно понимают, что присоединение к ней Косово – вопрос политический и Комитет по всемирному наследию единогласно принял резолюцию об охране «Средневековых памятников в Косово (Сербия)». «ЮНЕСКО не видит новых поводов для пересмотр статуса сербских православных объектов мирового культурного наследия в Косово и Метохии», – подчеркнул он, указав на безуспешность попыток самопровозглашенной республики утвердиться на международной арене.

По мнению социолога Центра общественной стабильности Срджана Граоваца, ООН не верит, что сербские православные святыни на территории самопровозглашенной республики находятся в безопасности. «Мало того, это еще и послание Альбину Курти (премьер-министр Косово) о том, что Запад теряет терпение из-за упрямства Приштины, которая обязана сесть за стол переговоров с Белградом и начать искать компромисс», – констатировал эксперт.

Косово объявило о своей независимости 17 февраля 2008 года. Самопровозглашенную республику не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 10.08.21

Сербия готовится к крупнейшему экономическому форуму с участием российского бизнеса. / Градус напряженности нарастает: Приштина провоцирует косовских албанцев к расправе над сербами. / Венгерский визовый центр в Москве приостановил выдачу туристических виз. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»