В Косово перебросят резервные подразделения НАТО

Международные вооруженные силы по обеспечению мира в Косово (КФОР) увеличат военный контингент для проведения оперативных учений в конце августа, в которых примут участие резервные подразделения стран НАТО: Албании, Болгарии, Греции, Италии, Румынии, Турции и Великобритании, передает «Балканист.ру».

Как ожидается, учения пройдут с 30 августа по 8 сентября и будут включать отработку противодействия массовым беспорядкам, а также мероприятия, связанные поддержанием высокого уровня оперативной готовности реагирования. Предполагается, что после учений все дополнительные силы покинут Косово и Метохию и вернутся в свои страны.

В командовании KFOR подчеркнули, что это «обычное мероприятие», которое получило кодовое название OPREH Level II (Оперативные учения второго уровня). В заявлении также сказано, что военнослужащие из союзных стран будут проходить обучение вместе с основными подразделениями КФОР в составе сил оперативного резерва.

В штабе международных сил также пояснили, что дополнительные резервные силы НАТО могут быть задействованы в маловероятном случае, если КФОР потребуется помощь в выполнении задач, предусмотренных мандатом ООН, включая поддержание безопасной обстановки и свободы передвижения всех жителей Косово.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 11.08.21

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