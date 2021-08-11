Сербия решила купить в России пожарные вертолеты

Сербия купит два пожарных вертолёта Ка-32 российского производства, каждый из которых способен поднять в воздух пять тонн воды. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. По его словам, такое решение принято в связи с традиционно сложной пожароопасной обстановкой в балканском регионе.

«Мы намерены купить два новых «Камова», кажется, это Ка-32, специальные вертолеты, которые могут нести по пять тонн воды. Сейчас мы располагаем вертолетами, которые несут только по одной тонне воды. По причине пожаров, которые будут и в следующем году, мы купим два вертолета, чтобы защитить себя и соседей. Вы видите, что сегодня всем нужны наши вертолеты, а мы сможем помочь и себе, и соседям, когда купим эти два», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

Сейчас Белград не располагает специализированными пожарными вертолетами. На локализацию огня направляются военная и полицейская техника, оснащённая специальными вёдрами для забора воды (так называемыми Bambi-Bucket) объёмом от 800 до 1 300 литров.

Ка‐32 стал первым российским вертолетом, прошедшим международную сертификацию. Машина оснащена всем необходимым для борьбы с огнем: системой пожаротушения типа Bambi-Bucket и водосливным устройством, которое за секунды набирает пять тонн воды практически в любом водоеме глубиной от двух метров. Ка-32 также получил уникальную систему горизонтального, бокового и вертикального пожаротушения.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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