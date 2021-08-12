Косовская проблема: Турция готовит рычаг давления на Сербию

Договоренность Ангары и Подгорицы о консульской помощи со стороны Турции гражданам Черногории может стать инструментом для давления на Сербию по косовской проблеме. Об этом заявил лидер черногорского «Движения за перемены», входящего в блок «Демократический фронт», Небойша Mедоевич.

Политик считает, что данное соглашение, которое уступило в силу с 7 августа, важнее для Турции, чем для Черногории: Анкара строит большие геостратегические планы в отношении Балканского региона и стремится оставаться самой авторитетной державой исламского мира. «Положит ли этот неожиданный договор начало новому витку давления на Сербию в решении косовской проблемы – покажет время, как и то, зачем Турции понадобилась Черногория», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Mедоевич обратил внимание, что у Турции ни с одним государством мира нет подобных договорённостей. При этом соглашение вызывает много вопросов с учётом того, что Анкара не является стратегическим партнёром Подгорицы ни в экономике (экспорт 3,3%, импорт 5,1%), ни в военной сфере, ни в секторе безопасности. «Успехами может похвастаться разве что криминал: турецкие авторитеты чувствуют себя в Черногории как дома», – отметил политик.

Напомним, 20 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах Анкары способствовать тому, чтобы еще больше стран признали независимость самопровозглашенного Косово.

Анкара – Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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