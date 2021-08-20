Косовская проблема: Приштина развязала руки Белграду

Обращение приштинских властей к Украине, Грузии и Азербайджану с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики Косово является нарушением Вашингтонских соглашений с Сербией и развязывает руки Белграду. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Хорошо, что они нас проинформировали об этом. Спасибо им за это. Это нарушение Вашингтонского соглашения, и я благодарю их за то, что они развязали нам руки. В любом случае это соглашение действительно лишь до конца сентября. Спасибо, что показали нам направление, в котором нам нужно двигаться, и мы будем делать свою работу», – цитирует сербского лидера «Балканист.ру».

Комментируя объединение албанцев накануне выборов в Косово и Метохии, Вучич отметил, что «это их дело», и добавил, что косовские сербы также выступают единым фронтом.

Президент Сербии пояснил, что понимает причины, почему политические лидеры косовских албанцев «немного нервничают»: их дела идут не так, как они предполагали. Вместе с тем Вучич подчеркнул, что на Белград оказывают давление не только те, кто поддерживает самопровозглашенное Косово, но и те, кто, хочет упразднить Республику Сербскую под предлогом создания «функциональной Боснии и Герцеговины».

4 сентября 2020 года в Вашингтоне были подписаны соглашения между США и Сербией, а также США и самопровозглашённой республикой Косово. Согласно договоренностям, Белград обязался не предпринимать на протяжении года шагов по отзыву признаний независимости Косово, а Приштина – попыток добиться такого признания от новых государств.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 20.08.21

Сербия поможет Зимбабве вакциной от коронавируса. / Черногория ужесточила правила въезда в страну. / Косово стало лидером по темпам заболеваемости коронавирусом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»