Власти Северной Македонии и Косово подпишут соглашение о правовом сотрудничестве

Министр юстиции Северной Македонии Боян Маричич намерен пописать с представителем «правительства» самопровозглашенной республики Косово Албуленой Хаджиу соглашение о взаимной правовой помощи по гражданским делам.

«С заключением этого соглашения открывается и дипломатический канал связи, который обеспечит быстрое и эффективное проведение процедур по гражданским делам. Появится прямая связь между компетентными органами Северной Македонии и Косово для быстрого реагирования обеих сторон в обход проведения процедур через министерства», – цитирует «Балканист.ру»сообщение македонского министерства.

В Минюсте Северной Македонии также пояснили, что между Скопье и Приштиной существуют тесные экономические, политические и культурные связи, поэтому появилась необходимость упростить процедуры в официальных учреждениях обеих стран.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Скопье – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Скопье – Приштина. Другие новости 24.08.21

Как в Швейцарии: президент Сербии оценил новый участок высокоскоростной железной дороги. / Венгрия готова начать производство российской вакцины от коронавируса. / Лавров обсудит в Будапеште снятие ограничений на поездки граждан. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»