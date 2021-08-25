Президент Черногории высказал полную поддержку целям косовских сепаратистов

Черногория полностью поддерживает реализацию целей и интересов Косово в контексте европейской и евроатлантической интеграции. Такое заявление сделал президент страны Мило Джуканович в ходе прощальной встречи с послом самопровозглашенной республики в Подгорице Ильбером Хиса.

Джуканович, как говорится в заявлении аппарата президента, выразил глубокое уважение Хиса за его вклад в «конструктивное сотрудничество межгосударственных институтов», подчеркнув значимость его узнаваемых и позитивных дипломатических шагов.

Оценив отношения Черногории и Косово, как «образцовые и добрососедские», Джуканович отметил важность достижения «межгосударственного соглашения о границе, которое встретило одобрение как общественности обеих стран, так и международного сообщества».

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Подгорица, Кирилл Борщев

Подгорица. Другие новости 25.08.21

Власти Северной Македонии и Косово подпишут соглашение о правовом сотрудничестве. / Как в Швейцарии: президент Сербии оценил новый участок высокоскоростной железной дороги. / Венгрия готова начать производство российской вакцины от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»