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Среда, 25 августа 2021, 11:11 мск

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Президент Черногории высказал полную поддержку целям косовских сепаратистов

Президент Черногории Мило Джуканович. Фото: dps.me

Черногория полностью поддерживает реализацию целей и интересов Косово в контексте европейской и евроатлантической интеграции. Такое заявление сделал президент страны Мило Джуканович в ходе прощальной встречи с послом самопровозглашенной республики в Подгорице Ильбером Хиса.

Джуканович, как говорится в заявлении аппарата президента, выразил глубокое уважение Хиса за его вклад в «конструктивное сотрудничество межгосударственных институтов», подчеркнув значимость его узнаваемых и позитивных дипломатических шагов.

Оценив отношения Черногории и Косово, как «образцовые и добрососедские», Джуканович отметил важность достижения «межгосударственного соглашения о границе, которое встретило одобрение как общественности обеих стран, так и международного сообщества».

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Подгорица, Кирилл Борщев

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