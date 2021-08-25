Косовские сепаратисты устроили акцию по устрашению сербского населения: президент Вучич обратился к ЕС

Косовские сепаратисты устроили очередную акцию по устрашению сербского населения края. «Вооружённые силы» самопровозглашенной республики ездят на броневиках по селам и якобы раздают местным жителям медицинские маски. В Белграде назвали происходящее провокацией, которая связана с предстоящими выборами и решением приштинского суда отправить в тюрьму депутата «Cербского списка» Ивана Tодосиевича за его мнение о событиях в муниципалитете Рачак в 1999 году, передает «Балканист.ру».

В Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии заявили, что не существует ни одной медицинской причины для раздачи масок сербскому населению, а происходящие события нагнетают обстановку перед местными выборами на территории края. «Им следует посетить албанские села и там раздавать маски, потому что, согласно официальным данным, они находятся в лидерах по темпам заражения в мире. В сербских муниципалитетах им делать нечего», – указал директор канцелярии Петар Петкович.

В партии «Сербский список» со своей стороны подчеркнули, что броневики – это не средство борьбы с эпидемией, а инструмент для нарушения мира и покоя.

В Сербии эти события также связывают с решением Апелляционного суда в Приштине, который приговорил к двум годам тюрьмы депутата «Сербского списка» Ивана Tодосиевича за его мнение о событиях в муниципалитете Рачак в 1999 году. Тогда гибель 45 албанцев из вооружённых бандформирований стала поводом для начала операции НАТО против Сербии. Тодосиевич в 2019 году заявил, что «поводом для агрессии стали выдуманные события в Рачаке, а на самом деле шиптарские террористы творили злодеяния на территории Косово и Метохии и до, и после прихода миротворцев».

Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к Евросоюзу, назвав неправомерным решение приштинского Апелляционного суда, поскольку были нарушены нормы Брюссельского соглашения. «Tодосиевича должны были судить двое сербских судей и один албанский. Его осудили албанские судьи. Грубо нарушено международное право, право на свободу слова, право на законный суд, согласно Брюссельскому соглашению, которое мы подписали с албанцами и ЕС», – констатировал сербский лидер.

Вучич также указал, что Тодосиевич пострадал за правду о событиях в Рачаке, и при этом пообещал, что будет бороться с несправедливостью всеми законными способами. «Я призываю европейцев и Евросоюз напомнить Приштине о её обязанностях исполнять договорённости. Призываю сербов Косово и Метохии оставаться вместе, быть с Иваном Тодосиевичем, как и мы из центральной Сербии всегда рядом с нашим народом Косово и Метохии», – сказал президент Сербии в своём видеообращении.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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