Косовские сербы организовали забастовку: требуют освободить депутата, сказавшего правду о начале агрессии НАТО против Югославии

Косовские сербы, работающие в судебных органах на севере и юге Косово и Метохии, отказались выходить на службу и потребовали отменить обвинительный приговор в отношении депутата партии «Сербский список» Ивана Tодосиевича за его мнение о событиях в селе Рачак, которые послужили началом агрессии НАТО против Югославии, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что 15 января 1999 года югославские силовики уничтожили албанских повстанцев, окруживших село. В Приштине заявили, что сербы устроили резню, что дало международному сообществу повод применить против них силу. Tодосиевич заявил, что «Рачак был выдуман, и на самом деле шиптарские террористы творили злодеяния на территории Косово и Метохии и до, и после прихода миротворцев». За это заявление Апелляционный суд Приштины приговорил политика к двум годам тюремного заключения. При этом защита Tодосиевича до сих пор не получила на руки решение. На сайте суда приговор опубликован только на албанском языке.

Накануне президент Сербии Александр Вучич призвал Евросоюз обратить внимание на грубое нарушение Приштиной Брюссельского соглашения, согласно которому в суде над депутатом должны были принимать участие двое сербских судей и один албанский. Это положение было проигнорировано.

Как считает Вучич, Тодосиевич пострадал за правду. «Я призываю европейцев и Евросоюз напомнить Приштине о ее обязанностях исполнять договоренности», – сказал Вучич в обращении к европейским властям.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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