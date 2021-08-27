Белград и Приштина готовятся к новому раунду переговоров по косовской проблеме

Новый раунд переговоров Белграда и Приштины по урегулированию косовской проблемы при посредничестве Брюсселя намечен на начало сентября. Об этом сообщил спецпредставитель Евросоюза Мирослав Лайчак.

По его словам, проведены предварительные встречи с руководителями сербской и косовской делегаций. «Сегодня у меня были важные, отдельные переговоры с первым заместителем премьер-министра Косово Бесником Бислими и директором сербской канцелярии по делам Косово Петаром Петковичем о подготовке к следующей встрече на уровне глав переговорных групп в начале сентября», – цитирует Лайчака «Балканист.ру».

В интервью агентству Tanjug директор канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович подтвердил, что ожидает возобновления диалога на техническом уровне в первой половине сентября. По его словам, сербская делегация будет настаивать на создании Союза сербских муниципалитетов как одного из главных пунктов Брюссельского соглашения, а также на применении пунктов, касающихся правосудия, которые относятся, в том числе, к вынесению приговора Ивану Тодосиевичу, который был приговорен приштинским судом к двум годам заключения за заявление о событиях в селе Рачак, которые стали поводом для агрессии НАТО против Югославии. Петкович пояснил, что продолжение переговоров на высшем уровне зависит от успеха его сентябрьской встречи с Бислими.

Последняя встреча президента Сербии Александра Вучича и «премьер-министра» самопровозглашенного Косово Альбина Курти состоялась в Брюсселе 19 июля. По ее итогам Вучич сделал вывод, что Приштина не желает разговаривать ни о будущем двух народов, ни о создании Союза сербских муниципалитетов, а ее цель – обессмыслить переговоры по косовскому вопросу.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 27.08.21

Албания готова принять до четырех тысяч афганских беженцев. / Косовские сербы организовали забастовку: требуют освободить депутата, сказавшего правду о начале агрессии НАТО против Югославии. / Косовские сепаратисты устроили акцию по устрашению сербского населения: президент Вучич обратился к ЕС. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»