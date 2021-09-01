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Среда, 1 сентября 2021, 12:46 мск

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Первая партия вакцины «Спутник V» сербского производства успешно прошла проверку

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V», произведенная в Сербии, успешно прошла проверку и получила одобрение российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

«Качество этой вакцины абсолютно соответствует той, которая выпускается в России. Она прошла испытание по самым высоким мировым стандартам и готова к употреблению. На ней написано «произведено в Сербии», – сообщил министр правительства Сербии Ненад Попович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По его словам, вопрос об экспорте препарата будут решать президент Сербии Александр Вучич и правительство. «Нам нужно согласовать с российскими партнёрами список стран, чтобы не вышло накладок, но я уверен, что Республику Сербскую, Черногорию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину – наших соседей – мы обеспечим вакцинами в достаточном количестве», – уточнил министр.

До конца года Сербия планирует выпустить 4 млн доз «Спутника V».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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