Первая партия вакцины «Спутник V» сербского производства успешно прошла проверку

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V», произведенная в Сербии, успешно прошла проверку и получила одобрение российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

«Качество этой вакцины абсолютно соответствует той, которая выпускается в России. Она прошла испытание по самым высоким мировым стандартам и готова к употреблению. На ней написано «произведено в Сербии», – сообщил министр правительства Сербии Ненад Попович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По его словам, вопрос об экспорте препарата будут решать президент Сербии Александр Вучич и правительство. «Нам нужно согласовать с российскими партнёрами список стран, чтобы не вышло накладок, но я уверен, что Республику Сербскую, Черногорию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину – наших соседей – мы обеспечим вакцинами в достаточном количестве», – уточнил министр.

До конца года Сербия планирует выпустить 4 млн доз «Спутника V».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 01.09.21

В Сербии мусульмане взбунтовались против гимна страны. / В Северную Македонию прибыла первая группа беженцев из Афганистана. / Албания ужесточает правила въезда для туристов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»