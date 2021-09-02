«Некоторые на Балканах смеются над ним»: косовская оппозиция стыдится «премьер-министра» Курти

Депутат Демократической партии Косово Ардиан Кастрати раскритиковал действия «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти на международном форуме в Словении, где он произнес речь о необходимости более тесного сотрудничества государств Западных Балкан.

«Представьте себе, что чувствуют представители Европейского Союза, когда лекцию о расширении и интеграции ЕС им читает премьер-министр беднейшей страны из всех присутствующих. Представьте, что чувствуют эти дипломаты, когда их поучает премьер-министр, чья страна ставит рекорды по смертности от коронавируса и где самый низкий уровень вакцинации. Конечно, некоторые на Балканах цинично смеются над ним, в то время как другие считают, что Курти над ними издевается», – заявил Кастрати.

Парламентарий указал, что премьер-министр Курти ранее обвинял оппозицию во всех проблемах, которые у него были, но теперь не может этого делать, потому что проблема с пандемией коронавируса продолжается уже год и ответственность за её последствия лежит на его «правительстве».

«Горе покинутым людям! Смерть стучится в их двери каждый день, пока нет вакцин и отменяются записи на прививки, а «умный» премьер-министр поучает Запад. На протяжении двадцати лет он говорил, что во всех проблемах этой страны виновата оппозиция, но коронавирус длится год, а не 20 лет, поэтому ему придётся придумать новую ложь в свое оправдание», – подчеркнул Кастрати.

Напомним, критика в адрес «главы правительства» самопровозглашенной республики Альбина Курти не прекращается с момента его прихода к власти. Накануне бывший советник «президента» Косово Aдиль Бехрамай обвинил премьер-министра в полной беспомощности в управлении «государством» в кризисное время. «Правительство Курти превратило нас в европейский Ухань. Косово-самый большой поставщик коронавируса в Европу», – подчеркнул он.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, Катарина Лане

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