СМИ назвали возможную дату выборов президента Сербии и депутатов Скупщины

В Сербии президентские и внеочередные парламентские выборы могут быть назначены на 3 апреля 2022 года, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Как сообщается, такая дата фигурирует в тексте соглашения между властью и оппозицией, подписанного в рамках межпартийного диалога об условиях избирательной кампании.

Предполагается, что в этот же день пройдет голосование за кандидатов в депутаты белградского парламента.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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