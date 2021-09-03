«Это в сущности расизм и лицемерие чистой воды»: Приштина выступила против Дня сербского единства

Госсекретарь МИД Сербии Неманя Cтарович назвал «расизмом и лицемерием» реакцию Приштины на призыв Белграда к косовским сербам вывесить на домах сербские триколоры 15 сентября – в День сербского единства, свободы и национального флага.

«Ограничить сербскому народу право восславлять свое знамя – это в сущности расизм, невзирая на то, чем его пытаются прикрыть. Особенно те, кто официально празднует День национального флага соседней Албании. Лицемерие чистой воды», – констатировал Cтарович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович обратился к косовским сербам отметить День национального единства. В ответ глава администрации «президента» самопровозглашенной республики Косово Блейрим Bелья заявил, что в Белграде опять «мечтают о гегемонистском режиме, который потерпел поражение в войнах 1990-х в Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине и Косово».

День сербского единства, свободы и национального флага является общим национальным праздником в Сербии и Республике Сербской.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Белград – Приштина. Другие новости 03.09.21

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