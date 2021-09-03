Попытка сорвать переговоры: косовские сепаратисты снова идут на обострение

Приштинские власти запретили директору Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петару Петковичу въезд на территорию южного сербского края, где он намеревался вручить социальную помощь нуждающимся семьям и посетить ряд объектов, на которых правительство Сербии обеспечило новые рабочие места косовским сербам.

Это третий запрет в отношении сербского чиновника и главного представителя Белграда на переговорах с Приштиной на техническом уровне. Провокация устроена накануне очередной попытки диалога об урегулировании косовской проблемы в Брюсселе на следующей неделе.

«Это ещё одно доказательство неспособности Приштины к нормализации отношений с Белградом. Речь идёт о грубейшем нарушении гражданского права на свободное перемещение и договорённости о визитах официальных лиц. Этот запрет станет одной из тем переговоров в Брюсселе, так как визит был спланирован заранее и о нем заблаговременно были оповещены соответствующие структуры», – говорится в сообщении Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 03.09.21

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