В РПЦ назвали организатора беспорядков при интронизации митрополита в Черногории

Беспорядки в Черногории во время интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия организованы президентом страны Мило Джукановичем. Об этом заявил в комментарии РИА «Новости» секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

«Так называемые протесты в Черногории, попытка сорвать интронизацию законного черногорского митрополита на кафедре, где на протяжении столетий происходило настолование его предшественников, имеют очевидный искусственный характер. Беспорядки организованы президентом Джукановичем в попытке вернуть себе власть, которую он постепенно теряет именно вследствие своего враждебного отношения к церкви», – сказал Якимчук, обратив внимание, что «есть и зарубежные заказчики беспорядков в Цетине».

Накануне полиция Черногории применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в отношении протестующих против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и визита патриарха Сербского Порфирия, заблокировавших въезд в старую столицу страны Цетине и собравшихся на главной городской площади. Глава Сербской православной церкви и митрополит Иоанникий были вертолетом доставлены к монастырю Рождества пресвятой Богородицы в Цетине, где прошла интронизация.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил митрополиту Черногорско-Приморскому Иоанникию поздравления с пожеланием «сохранять твёрдость духа».

Москва – Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

Москва – Подгорица. Другие новости 06.09.21

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