Соглашение Приштины и Белграда об открытии архивов так называемой Армии Освобождения Косово (АОК) равносильно признанию, что самопровозглашенная республика Косово является частью Сербии. Такое заявление сделал исполняющий обязанности председателя Объединения ветеранов АОК Фатон Клинаку.

«Если окажется правдой, что заместитель премьер-министра Косово Бесник Бислими договорился с Сербией об открытии архивов АОК, это будет равносильно тому, что он согласился с тем, что Косово является частью Сербии», – подчеркнул Клинаку.

Глава Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович после переговоров в Брюсселе заявил, что приштинская сторона продемонстрировала абсолютную неподготовленность к диалогу и переговорам по ключевым вопросам. Но, при этом отметил, что сторонам удалось достичь определенного прогресса по вопросу пропавших без вести: Приштина, наконец, признала существование архивов АОК и согласилась их открыть.

В свою очередь один из бывших главарей АОК и бывший «премьер-министр» самопровозглашенного Косово Агим Чеку заявил, что АОК «никогда ничего не скрывала» и архивов этой организации не существует. По его словам, всю интересующую Сербию информацию представители Белграда могут получить, обратившись в «государственный архив Косово».

АОК (UҪK – алб.) – террористическая организация косовских албанцев, совершавшая нападения на армию и полицию Сербии, а также ответственная за похищения и убийства нескольких тысяч мирных жителей сербской национальности на территории Косово и Метохии.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, Кирилл Борщев

Приштина. Другие новости 10.09.21

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