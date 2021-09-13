Косовские сепаратисты решили пойти наперекор ЕС и США

Самопровозглашенная республика Косово не допустит создания Союза сербских муниципалитетов (ССМ), хотя это предусмотрено соглашением с Белградом, которое поддержали Брюссель и Вашингтон. Как заявила в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung косовский «президент» Вьоса Османи, формирование такого Союза «станет предварительным этапом для новой Республики Сербской».

«Мы не хотим еще одного государства, точно так же не функционирующего, как и Босния и Герцеговина», – подчеркнула Османи, которую цитирует «Балканист.ру».

Косовской «президент» подчеркнула, что создание ССМ противоречит косовской конституции.

Ранее Евросоюз и госсекретарь США Мэтью Палмер также указывал Приштине на необходимость создания ССМ. «Договоренности должны быть выполнены», – подчеркнул тогда американский дипломат. Тем не менее Османи категорически исключает, как и создание «автономии для косовских сербов в принципе». «Мы не станем менять конституцию и не позволим посредством ССМ создать моноэтническую структуру власти. Это не в наших интересах, не в интересах региона или наших союзников», – заявила Османи.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 13.09.21

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