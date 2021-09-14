«Я против замороженного конфликта»: президент Сербии на переговорах с Меркель подтвердил позицию по косовской проблеме

Белград настаивает на компромиссном решении косовской проблемы. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, прибывшей в Белград с двухдневным визитом.

«Сербия знает, что является условием вхождения в Евросоюз. И мы в курсе, что не станем членом ЕС, пока не решим косовскую проблему. Мы готовы разговаривать с албанцами о компромиссном решении, но прежде нам необходимо наладить сотрудничество и обеспечить свободный товарооборот. Мы осознаем, что это для нас непростой вопрос. Меркель знает о нашей позиции и понимает её, хотя не всегда с ней соглашалась, а такое было нередко. Я против замороженного конфликта и считаю, что эту проблему должно решить наше поколение. Но это должно быть компромиссное, а не унизительное для Сербии решение», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

Mеркель со своей стороны обратила внимание, что решение возможно при выработке единой позиции в ЕС, не все участники которого признали независимость самопровозглашенной республики Косово. «Мы в Евросоюзе должны выработать единую позицию на этот счёт. Процесс переговоров ещё продолжается, и нет смысла говорить о его окончании, когда не решены сопутствующие вопросы», – сказала канцлер Германии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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