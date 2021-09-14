«Это попытка убийства»: в Сербии разгорелся новый скандал, связанный с планами Запада устранить президента Вучича

Действия сотрудников посольств западных государств в Белграде, планировавших с помощью своих агентов в правящей Сербской прогрессивной партии отстранить от власти президента страны Александра Вучича, можно расценить как покушение на убийство. Об этом заявил генеральный секретарь Совета по мониторингу, гражданским правам и борьбы с коррупцией Transparentnost Mарио Cпасич.

«Это попытка убийства президента Сербии. Страшно осознавать, что тот, кому оказали гостеприимство, сидит в Белграде и планирует убить Александра Вучича. Абсолютно ясно, что существует план устранить сербского лидера и поставить на его место своего человека. Сербия должна защитить себя от попыток иностранцев свергнуть её президента. Мы находимся в состоянии войны», – цитирует его словам «Балканист.ру».

При этом Спасич призвал сербского политика Сашу Янковича, который сегодня утром раскрыл планы западных посольств по свержению Вучича, сообщить имена западных дипломатов западных стран, которые причастны к покушению на президента Сербии.

Ранее Янкович заявил, что в диппредставительствах стран Запада в Белграде разрабатывали планы по расколу правящей Сербской прогрессивной партии изнутри с помощью агентов, чтобы свергнуть Вучича. Политик сообщил, что лично ему предлагали войти в доверие к сербскому лидеру, добиться его ухода с поста президента и затем стать главой государства. «В случае провала с Вучичем мне предлагали установить контакт с другой крупной политической фигурой в Сербской прогрессивной партии. Они просчитывали, что может случиться, если у Вучича откажет сердце. «Ведь у него больное сердце», – говорили они. Что на подобное может ответить человек?» – рассказал Янкович.

На президентских выборах 2017 года Янкович набрал 16,36 % голосов, уступив лишь Вучичу, которого поддержали 55,08% избирателей.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 14.09.21

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