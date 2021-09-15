«Им меня любить не за что»: президент Сербии прокомментировал планы Запада отстранить его от власти

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что предполагает, кто именно из западных дипломатов пытался реализовать планы отстранения его от власти. «Знаю, когда и как они могли получить сведения о моем здоровье. Не думаю, что они хотели меня убить. Надеялись, что я поскорее умру», – сказал он.

Вучич отметил, что Западу не выгодно, чтобы Сербия становилась сильной. «Хочу обратить внимание на то, что этот разговор вели главы диппредставительств, а не некие сотрудники посольств низшего ранга. Думаю, что даже знаю, кто именно. Не в их интересах, чтобы Сербия становилась сильной и развивалась быстрее остальных. Им меня любить не за что. Умереть не страшно, все мы когда-то умрём, но пока я занимаю этот пост, я буду вести политику самостоятельной, независимой, свободной Сербии, и эта политика имеет свою цену», – заявил глава государства, подчеркнув, что продолжит отстаивать национальные интересы Сербии, несмотря ни на что.

Напомним, накануне стало известно, что главы некоторых посольств западных государств в Белграде планировали внедрение своих агентов в структуры правящей Сербской прогрессивной партии с целью свержения Вучича с поста президента Сербии. Кроме того, стало известно, что представители отдельных диппредставительств обладают информацией о здоровье сербского лидера и интересовались, что будет со страной, если у Вучича произойдёт инфаркт.

Белград, Катарина Лане

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