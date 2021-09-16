Косовские сепаратисты готовятся к началу новой кампании по признанию своей независимости

Косовские сепаратисты возобновили переговоры с США и Германией о начале кампании по обретению новых признаний независимости самопровозглашенной республики. Об этом сообщила «президент» Косово Вьоса Османи. По ее словам, без западных партнеров «мы пропадем».

«Мы с нашими американскими партнёрами работаем над планом по признаниям и приёму в международные организации. Что касается региональных и европейских организаций, полагаю, здесь Германия сможет сыграть ведущую роль. Мы не хотим заниматься этим одни. Без них (западных партнёров) мы пропадём», – цитирует ее слова «Балканист.ру».

В начале сентября для Косово истёк годовой мораторий на лоббирование своей независимости, который был одним из условий Вашингтонского соглашения, подписанного в 2020 году экс-президентом США Дональдом Трампом и тогдашним главой косовского «правительства» Авдуллахом Хоти. Ранее поддержку косовским албанцам пообещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Сербия, в свою очередь, анонсировала ряд отзывов ранее сделанных признаний суверенитета Косово.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 16.09.21

Сербия и Республика Сербская утвердили закон о защите кириллицы. / Слезоточивый газ и водометы: в столице Словении митинг против коронавирусных ограничений завершился беспорядками. / Президент Сербии назвал возможные даты парламентских выборов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»