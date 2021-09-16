«План свержения Вучича»: эксперт оценил перспективы сербской оппозиции

Планы оппозиции по свержению действующего президента Сербии Александра Вучича, с которыми якобы ознакомил российских политиков скандально известный противник главы сербского государства Младжан Джорджевич, безнадежны, считает сербский дипломат Владимир Кршлянин. По его словам, оппозиция в Сербии уже навсегда утратила доверие населения и потеряла шанс продолжать участие в политике.

Кршлянин обратил внимание, что Джорджевич и его соратники, в числе которых экс-мэр Белграда, олигарх Драган Джилас, олицетворяют собой бывшую демократическую власть так называемых «жёлтых», которые в 90-е годы были в оппозиции к Слободану Милошевичу. Прозвище они получили из-за логотипа партии, на котором изображён жёлтый круг.

«Политика «желтых» была предательской по своей сути и геноцидной по своим последствиям. Они выслуживались перед оккупантами НАТО. И то, что среди них, возможно, и были отдельные патриоты, нисколько не меняет этой оценки. Группа, к которой принадлежит Джорджевич, навсегда утратила доверие и потеряла шанс продолжать участие в сербской политике, потому что невозможно дважды обмануть народ. То, что они сейчас безнадёжно, отчаянно пытаются найти какую-то поддержку в Брюсселе и Москве, им нисколько не поможет», – констатировал Кршлянин, слова которого цитирует «Балканист.ру».

При этом эксперт подчеркнул, что в настоящее время отношения Москвы и Белграда достигли исторического пика, что произошло как раз при президенте Сербии Александре Вучиче. «Сербия смело заключила союз с Россией и Китаем. Если этот альянс продолжит укрепляться, я совсем не боюсь за его будущее», – заключил Кршлянин.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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