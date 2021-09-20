Административная граница Сербии и Косово заблокирована

Административная линия разграничения Косово и Сербии в районе контрольно-пропускного пункта Яринье заблокирована. Косовские сербы, возмущенные действиями косовского спецназа ROSU, перекрыли магистраль в обоих направлениях, передает «Балканист.ру».

Сегодня утром сотрудники ROSU заняли КПП Яринье, а также КПП Брняк: их появление связано с тем, что косовские «власти» вводят новые правила пересечения границы самопровозглашенной республики. Специальное подразделение косовской полиции ROSU будет следить, чтобы все автомобилисты на машинах с сербскими номерами, въезжающие в Косово, приобретали временные знаки с обозначением самопровозглашенной республики.

Как отмечает издание, протест косовских сербов пока протекает мирно. Силовики уговаривают их разойтись.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 17.09.21

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