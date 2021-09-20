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Понедельник, 20 сентября 2021, 14:04 мск

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Новое обострение косовской проблемы: президент Сербии созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности

Фото: официальный аккаунт президента Сербии в Facebook

Президент Сербии Александр Вучич созвал на вторник, 21 сентября, экстренное заседание Совета национальной безопасности, главной темой которого станет ситуация в Косово и Метохии в связи с последними нападениями на сербское население и решением Приштины не пропускать на территорию края автомобили с сербскими номерными знаками, передает «Балканист.ру».

Предполагается, что Совет обсудит уклонение Приштины от соблюдения Брюссельских соглашений 2011 года. По неофициальной информации, которую приводят сербские СМИ, на встрече будет рассмотрена возможность выхода Белграда из всех ранее достигнутых соглашений, поскольку приштинская сторона не выполнила практически ни одного из согласованных обязательств.

По данным источников Informer, на завтрашнее заседание приглашены начальник Генерального штаба армии Милан Мойсилович, а также руководители всех специальных подразделений вооруженных сил.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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