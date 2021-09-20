Сербия предъявила ЕС ультиматум

Евросоюз должен потребовать от «властей» Косово неукоснительного исполнения Брюссельского соглашения: в противном случае этот документ не имеет смысла. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович. По его словам, такое требование сегодня будет передано специальному представителю ЕС на переговорах Белграда и Приштины Мирославу Лайчаку.

Как пишет «Балканист.ру», жесткая реакция Белграда последовала за введением Приштиной запрета на въезд в Косово автомобилей с сербскими номерными знаками, которые следует менять на временные, содержащие обозначение самопровозглашенной республики. За исполнением новой меры на пограничных переходах следят вооруженные офицеры косовского спецназа. При этом силовики обыскивают граждан, которые решили пешком пересечь административную линию разграничения в сторону Сербии, так как КПП Яринье заблокирован автомобилями возмущенных сербов.

Евросоюз призвал Белград и Приштину «воздержаться от односторонних шагов и нагнетания давления и решать все вопросы посредством диалога». На вопрос журналиста, почему Брюссель обратился к двум сторонам, вместо того, чтобы осадить Приштину, нарушающую положение Брюссельского соглашения о свободе передвижения, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Cтано заявил, что «история переговоров полна ситуаций, когда обе стороны винят друг друга за наступившие проблемы».

Ранее «премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил, что новые меры носят зеркальный характер и «будут действовать до тех пор, пока граждане Косово платят за временные номера, чтобы въехать в Сербию».

Президент Сербии Александр Вучич назначил на вторник, 21 сентября, экстренное заседание Совета национальной безопасности, главной темой которого станет ситуация в Косово и Метохии.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 20.09.21

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