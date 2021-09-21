Белград направил бронетехнику на косовскую границу

Десять бронемашин Армии Сербии направлены на административную линию разграничения с самопровозглашенной республикой Косово в район на контрольно-пропускной пункта Яринье, который накануне был заблокирован косовскими сербами после решения приштинских «властей» заменять на автомобилях сербские номера на временные с обозначением «Республики Косово», передает «Балканист.ру».

К Яринье и к другим пограничным переходам стянуты дополнительные силы косовского спецназа. Вчера албанские силовики применили слезоточивый газ против строивших баррикады сербов.

Комментируя эти события, президент Сербии Александр Вучич заявил, что действия Приштины – это очередное нарушение Брюссельского соглашения и он «сыт по горло» лицемерием международного сообщества по отношению к Белграду. «Наше терпение имеет границы. Самое время заявить, в силе Брюссельское соглашение или же нет. Или вы его исполняете, или прекращаете нас дурачить. Мы созываем Совет по вопросам национальной безопасности и организуем встречу с представителями государств Квинты (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия). Мы предложим ряд мер, которые, я надеюсь, нам не придётся применять», – заявил Вучич.

Сербский лидер обратил внимание, что Приштина неоднократно игнорирует выполнение своих обязательств. В частности, согласно Брюссельскому соглашению, косовские власти были обязаны сформировать Союз сербских муниципалитетов на севере края, но отказываются это делать.

Стоит отметить, что накануне вечером в северной части Косовской Митровицы сербы установили билборды с надписью «Добро пожаловать в Союз сербских муниципалитетов». При этом протестующие установили палатки, что свидетельствует о том, что проест может носить длительный характер.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Белград – Приштина. Другие новости 20.09.21

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