Это грубая провокация и бред: российский эксперт оценила планы сербской оппозиции по свержению Вучича при поддержке Москвы

Планы сербской оппозиции по отстранению от власти президента Александра Вучича под прикрытием России, о которых заявил в Москве представитель антиправительственных сил Младжан Джорджевич, являются грубой провокацией и бредом. Об этом пишет в своей статье для «Независимой газеты» профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарева. По ее оценке, такое обострение связано с предстоящими в апреле 2022 года внеочередными парламентскими выборами в Сербии.

«С учетом значимости российского фактора в сербской политике, определенного культурно-историческими связями наших народов, апелляция оппозиционно настроенных политиков к Москве логична. Но есть и другая сторона. В этом смысле важно, с какими предложениями пожаловал в Россию лидер движения «Освобождение» Джорджевич. Как он заявил, люди «из российских политических и государственных институций, занимающиеся Балканами» проинформированы о плане смещения Александара Вучича и назначения и.о. президента спикера парламента Ивицы Дачича. Последний (согласно «программе-минимум») создаст переходное правительство, которое «позаботится о проведении подлинно демократических выборов». Этот бред (как его обозначил Джорджевич – «наш план») я перечитала несколько раз, поскольку не могла поверить, что человек в трезвом уме мог его озвучить», – подчеркнула Пономарева, отметив, что сам факт таких переговоров и «одобрение» политического переворота российскими политиками еще нужно доказать.

Тем не менее, эксперт обратила внимание, что в России нет ни политических, ни государственных институций, «занимающихся Балканами». «У нас даже в Концепции внешней политики нет упоминания Балкан. Конечно, эта проблематика присутствует в деятельности ряда ведомств, но не является для них основной. Есть отдельные люди, связанные с регионом, но «институций» нет», – пояснила она.

«Во-вторых, если учитывать уровень партнерства между нашими странами (Декларация о стратегическом партнерстве была подписана 24 мая 2013 года), деятельность Межправительственной комиссии и особо теплые отношения Александара Вучича и Владимира Путина, невозможно представить, что в московских кабинетах есть люди, которые обсуждают вероятность свержения сербского президента», – отметила Пономарева.

При этом эксперт подчеркнула, что принципиальным отличием российской внешней политики является то, что госструктуры РФ не работают с внесистемными оппозиционерами и тем более не участвуют в подготовке переворотов.

«Напрашивается единственный вывод: заявление Джорджевича стоит рассматривать как политическую провокацию в интересах его кураторов. <…> Таким образом, мировые игроки руками «полезных идиотов» попытались забить два шара в лузу: поссорить Белград с Москвой и ослабить позиции лидера Соцпартии Сербии (Ивицы Дачича), а значит, и ее самой», – пишет Пономарева.

«Уверена, Вучич, обладающий политическим опытом и знающий тонкие струны «полезных идиотов», примет единственно верное решение. Как исследователь, занимающийся технологиями политических переворотов, могу сказать, что безнаказанность ведет к усилению аппетитов, которые на практике означают войну агрессивного меньшинства против собственного народа», – заключила эксперт.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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