Косовские «власти» заверяют, что готовы к диалогу с Белградом о приграничном конфликте

Косовские «власти» выразили готовность к диалогу с Белградом, предложив обеим сторонам отменить временные номерные знаки для автомобилей, пересекающих административную границу. При этом «премьер-министр» самопровозглашенной республики Альбин Курти призвал разблокировать контрольно-пропускные пункты Яринье и Брняк.

«Я предлагаю главам муниципалитетов к северу от реки Ибар убрать транспортные средства муниципальных учреждений с дороги и прошу сербских граждан освободить магистрали, потому что единственные, кого они блокируют, – это они сами и их движение», – заявил Курти, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Косовский «премьер-министр» отметил, что уже разговаривал с высшими должностными лицами ЕС по поводу отмены временных номерных знаков. «Мы – за диалог, и мы подтвердили это Брюсселю, в том числе Верховному комиссару Жозепу Боррелю, а также спецпредставителю ЕС на Западных Балканах Мирославу Лайчаку. Но наш прагматизм ограничен законом и конституционностью Косово. Наше публичное предложение очень практично. Давайте отменим временные номерные знаки, чтобы граждане могли передвигаться свободно и без задержек», – предложил он.

Сейчас автомобили с косовскими номерами обязаны менять их на временные для въезда в Сербию. В качестве зеркальной меры приштинские власти с 20 сентября ввели такое же требование для машин из центральной Сербии, что вызвало протесты косовских сербов и блокаду КПП.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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