В Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций «президент» Косово Вьоса Османи заручилась поддержкой признания суверенитета самопровозглашенной республики со стороны лидера Гвинеи-Бисау Умару Cисоку Эмбало.

Османи ознакомила Эмбало с геостратегическими целями Косово, среди которых и евроатлантическая интеграция, и заявила, что итогом диалога с Сербией должно стать «взаимное признание», передает «Балканист.ру».

Самопровозглашенная республика Косово и Гвинея-Бисау установили дипломатические отношения в 2018 году. Ранее в Сербии заявили о готовности начать дипломатическое наступление в случае, если Косово будет пытаться получить новые признания своего суверенитета. Сообщалось, что в этом Сербия может рассчитывать на дружественной страны Ближнего Востока и Африки. Накануне президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что Белград не намерен признавать независимость самопровозглашенной республики.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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