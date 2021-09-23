В Белграде опасаются, что Приштина планирует захват севера Косово

Косовские сепаратисты намеренно обостряют конфликт на севере края – цель Приштины взять под контроль муниципалитеты, где проживает преимущественно сербское население. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, комментируя инцидент с избиением сербских жителей края косовским спецназом ROSU вблизи КПП Брняк.

«B сегодняшнем ужасающем инциденте виноват Альбин Курти («премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово). Речь идёт о человеке, способном на неприкрытое насилие ради своих политических целей. Его не интересует диалог и разрешение кризиса, вызванное нарушением Брюссельского соглашения», – цитирует Петковича «Балканист.ру».

Как считает глава Канцеляции, цель приштинских властей – занять север Косово. При этом Петкович подчеркнул, что Белград не допустит насилия над сербских населением.

Ранее сегодня стало известно, что косовский спецназ напал на троих сербов, заготавливавших дрова в окрестностях КПП.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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