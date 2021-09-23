Угроза из Косово: Армия Сербии на юге страны получила приказ о полной боевой готовности

Подразделения сербской армии в городах Рашка и Hови-Пазар на юге страны приведены в состояние повышенной боевой готовности по распоряжению министра обороны Небойши Стефановича. Как передает «Балканист.ру», поводом для такого решения стал инцидент на административной линии с самопровозглашенной республикой Косово, где приштинский спецназ избил троих сербов.

«Наша армия не провоцирует, но в любой момент готова защитить сербский народ в случае угрозы жизни. Наше оружие и техника находятся в руках профессионалов. Никто не смеет нас унижать и топтать. Сербия сегодня намного сильнее, чем десятилетием ранее, и мы в любой момент готовы защитить наш народ по приказу президента», – заявил министр обороны Сербии.

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что приштинские власти намеренно обостряют конфликт на административной границе с целью захвата северных муниципалитетов края, где проживает преимущественно сербское население.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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