Руководитель французской организации «Коллектив за Косово» Поль Aнтуан попал под станции самопровозглашенной республики Косово. Общественному деятелю отказали во въезде без объяснения причин.

«B аэропорту Приштины, по прилёту, меня остановили на паспортном контроле, полчаса проверяли документы, а затем сопроводили на рейс до Женевы, заявив, что я нахожусь «в красном списке», – сообщил Антуан, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По его словам, решение приштинских властей оказались для него неожиданностью. «Я в шоке, я планировал встретиться с друзьями», – заявил французский активист, занимающийся организацией культурных и политических мероприятий, цель которых – привлечь внимание мировой общественности к проблемам сербского народа в Косово и Метохии.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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