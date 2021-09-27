Президент Сербии: Белград готов действовать в случае обострения ситуации в Косово

Белград готов отреагировать в случае нападения сербское население Косово при отсутствии реакции со стороны НАТО. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя обострение ситуации в регионе.

«Сербия (армия и полиция страны) не вошла на территорию Косово не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому, что в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него не имеем права этого делать», – пояснил сербский лидер (здесь и далее цитата по РИА «Новости»).

Вучич подчеркнул, что Сербия не намерена ставить под угрозу мир в регионе. «Мы <…> не хотим поставить под угрозу мир никоим образом. Нам он нужнее всего. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы вы как НАТО отреагировали. И только если после этого продолжится погром нашего населения, Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году», – сказал президент Сербии.

Сегодня стало известно, что прокуратура Сербии проверит правомерность силовых акций специальных подразделений властей самопровозглашенной республики Косово против сербского населения края. Как сообщил заявил министр обороны страны Нейбоша Стефанович, речь идет об уголовной ответственности косовских военизированных спецподразделений.

«Наша прокуратура в ближайшие дни рассмотрит, есть ли основания для возбуждения дел против бойцов спецподразделения РОСУ, которые совершали различные преступления по отношению к сербам в нашем южном крае. Все международные структуры проинформируем, что происходит в Косово и Метохии, и почему не соблюдаются международные правила, резолюция ООН и Брюссельское соглашение», – сказал он.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин со своей стороны ранее подчеркивал, что вертолеты МВД и армии Сербии облетают район, прилегающий к административной линии между центральной частью страны и Косово и Метохии, силовые структуры страны готовы ответить на эскалацию насилия, но сделают все, чтобы избежать конфликта.

Напомним, ситуация в Косово обострилась на прошлой неделе, когда Приштина объявила о решении запретить въезд автомобилей с сербскими номерами на территорию самопровозглашенной республики. На административную границу были стянуты дополнительные силы косовского спецназа. Сербское население края блокировало контрольно-пропускные пункты.

23 сентября ситуация на линии разграничения резко обострилась. Причиной стал инцидент с избиением приштинским спецназом троих сербов. После этого министр обороны Сербии приказал привести в повышенную боевую готовность подразделения армии, дислоцированные в городах Рашка и Hови-Пазар на юге страны. Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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