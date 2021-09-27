Под давлением НАТО и ЕС: Приштина заявила о готовности к диалогу с Белградом

«Премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил о необходимости диалога с Белградом о ситуации на севере края. Об этом глава косовского «правительства» сказал после телефонных переговоров с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Бореллем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы говорили о верховенстве закона, мире и безопасности, о необходимости деэскалации на севере Косово. Диалог – единственный способ найти справедливые решения», – сообщил Курти, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Издание отмечает, генсек НАТО настаивает, что «для Белграда и Приштины жизненно важно демонстрировать сдержанность и вернуться к диалогу».

На административных контрольно-пропускных пунктах Яринье и Брняк на севере Косово и Метохии восьмой день продолжается противостояние сербского населения и спецподразделения полиции Косово ROSU. Обострение было вызвано решением приштинских властей ввести новые правила въезда на территорию края: с 20 сентября использование сербских автомобильных номерных знаков на территории Косово запрещено, автомобилистам из центральной Сербии необходимо покупать временные косовские номера.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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