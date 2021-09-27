«Не могу сказать ничего хорошего»: премьер-министр Сербии обрушилась с критикой на Евросоюз

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич раскритиковала Брюссель за отсутствие четкой позиции в отношении действий косовских властей. По ее словам, у Евросоюза нет ресурсов, чтобы повлиять на Приштину в связи с обострением конфликта на севере края.

«Текущая ситуация не позволяет положительно оценить действия Евросоюза, который является посредником в диалоге Приштины и Белграда. На данный момент я не могу сказать ничего действительно хорошего о поведении европейцев, хотя они и поставили подпись под Брюссельским соглашением. Его заключению способствовала Кэтрин Эштон (Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности с 2009 по 2014 гг) помогла ему договориться. У меня прекрасные отношения с Жозепом Боррелем (нынешний глава европейской дипломатии), однако мне кажется, что [у ЕС] нет ресурсов – опять же, из-за других проблем, – чтобы заняться этим вопросом нужным образом», – цитирует «Балканист.ру» заявление Брнабич в эфире TV Pink.

По словам главы сербского правительства, спецпосланник ЕС на переговорах между Белградом и Приштиной понимает ситуацию, но «у ЕС отсутствует четкая позиция».

«[Албанского спецназа] ROSU не должно там быть. Мы бы не оказались в такой ситуации сегодня, если бы Брюссельское соглашение соблюдалось всеми сторонами (т.е. не только Сербией). ЕС не следует мириться с тем, что это соглашение не соблюдается [косовской стороной], он должен громко заявить о нарушении договоренностей и спросить, что же мы можем сделать для деэскалации? Им стоит уважать хотя бы собственное слово», – подчеркнула Брнабич.

Премьер-министр Сербии также отметила, что во время визита в Нью-Йорк провела встречу с заместителем главы Госдепартамента США по политическим вопросам Викторией Нуланд, которая сообщила, что «в Вашингтоне понимают, что происходит в Косово», однако в Штатах «только сейчас формируется экспертная группа по Западным Балканам».

Напомним, ситуация в Косово обострилась на прошлой неделе, когда Приштина объявила о решении запретить въезд автомобилей с сербскими номерами на территорию самопровозглашенной республики. На административную границу были стянуты дополнительные силы косовского спецназа. Сербское население края блокировало контрольно-пропускные пункты.

23 сентября ситуация на линии разграничения резко обострилась. Причиной стал инцидент с избиением приштинским спецназом троих сербов. После этого министр обороны Сербии приказал привести в повышенную боевую готовность подразделения армии, дислоцированные в городах Рашка и Hови-Пазар на юге страны.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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