Брюссель назвал дату новых переговоров Приштины и Белграда

В Брюсселе возобновятся очные переговоры об урегулировании конфликта Белграда и Приштины. Как сообщил официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Cтано, встреча директора Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петара Петковича и заместителя «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Бесника Бислими намечена на 29 сентября, передает «Балканист.ру».

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «диалог при посредничестве ЕС все ещё остаётся единственной платформой для решения всех открытых вопросов между сторонами, включая связанные со свободой передвижения и номерными знаками». «Прибытие представителей Белграда и Приштины в Брюссель – первый положительный шаг. Ключевое значение имеет готовность разговаривать о дальнейшем пути и поиске решений в интересах граждан», – пояснил глава европейской дипломатии.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 28.09.21

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