Вашингтон раскритиковал действия косовских сепаратистов

Вашингтон раскритиковал последние действия Приштины, которые привели к обострению ситуации в регионе в связи с запретом сербских регистрационных знаков на автомобилях. Госдепартамент США ясно обозначил свою позицию «президенту» самопровозглашенной республики Косово Вьосе Османи, передает «Балканист.ру» со ссылкой на косовский телеканал Klan Kosova.

Ссылаясь на свои источники, Klan Kosova сообщил, недовольство было высказано Османи напрямую в Вашингтоне в субботу, 25 сентября. «Эта акция поставила под угрозу безопасность», – заявили Османи в Госдепе, тем самым проинформировав ее об официальной позиции Вашингтона по последним событиям.

Между тем советник косовского «президента» Донета Мифтари опровергла это сообщение. «Президент Османи разговаривала по телефону с официальными представителями Госдепартамента США о текущих событиях на севере страны. Но сообщения о том, что Османи получила предупреждение, что она поставила под угрозу национальную безопасность, ошибочны», – подчеркнула Мифтари в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, ситуация в Косово обострилась на прошлой неделе, когда Приштина объявила о решении запретить въезд автомобилей с сербскими номерами на территорию самопровозглашенной республики. На административную границу были стянуты дополнительные силы косовского спецназа. Сербское население края блокировало контрольно-пропускные пункты.

23 сентября ситуация на линии разграничения резко обострилась. Причиной стал инцидент с избиением приштинским спецназом троих сербов. После этого министр обороны Сербии приказал привести в повышенную боевую готовность подразделения армии, дислоцированные в городах Рашка и Hови-Пазар на юге страны.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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