Переутомление: президент Сербии взял паузу по совету врачей

Президент Сербии Александр Вучич по рекомендации врачей вчера отменил две встречи с послами России и Китая и перенес их на среду, 29 сентября, а также отменил выступление на международной конференции, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря главы государства Сузаны Bасильевич.

«На здоровье президента сказалось переутомление, и мы перенесли встречи, так как у нас впереди визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с которой Александр Вучич откроет начало работ на железной дороге, затем поездка в Дубай, и при этом ежедневно происходят проблемы с Косово. Врачи предложили взять паузу, и мы прислушались к этому совету», – пояснила Васильевич, подчеркнув, что у граждан нет поводов для беспокойства. «Речь идёт о переутомлении», – добавила пресс-секретарь президента Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 29.09.21

Обострение в Косово: Россия рискует проиграть новую войну на Балканах. / В Сербии прозападная оппозиция открыла «второй фронт» против президента Вучича. / Сербов выдавливают из Косово: МИД России отреагировал на приграничную провокацию Приштины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»