российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 сентября 2021, 12:42 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Переутомление: президент Сербии взял паузу по совету врачей

Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич по рекомендации врачей вчера отменил две встречи с послами России и Китая и перенес их на среду, 29 сентября, а также отменил выступление на международной конференции, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря главы государства Сузаны Bасильевич.

«На здоровье президента сказалось переутомление, и мы перенесли встречи, так как у нас впереди визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с которой Александр Вучич откроет начало работ на железной дороге, затем поездка в Дубай, и при этом ежедневно происходят проблемы с Косово. Врачи предложили взять паузу, и мы прислушались к этому совету», – пояснила Васильевич, подчеркнув, что у граждан нет поводов для беспокойства. «Речь идёт о переутомлении», – добавила пресс-секретарь президента Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 29.09.21

Обострение в Косово: Россия рискует проиграть новую войну на Балканах. / В Сербии прозападная оппозиция открыла «второй фронт» против президента Вучича. / Сербов выдавливают из Косово: МИД России отреагировал на приграничную провокацию Приштины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Обострение в Косово: Россия рискует проиграть новую войну на Балканах

В Сербии прозападная оппозиция открыла «второй фронт» против президента Вучича

Сербов выдавливают из Косово: МИД России отреагировал на приграничную провокацию Приштины

Вашингтон раскритиковал действия косовских сепаратистов

Брюссель назвал дату новых переговоров Приштины и Белграда

НАТО вмешалось в конфликт на севере Косово

«Не могу сказать ничего хорошего»: премьер-министр Сербии обрушилась с критикой на Евросоюз

Под давлением НАТО и ЕС: Приштина заявила о готовности к диалогу с Белградом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, Сербия,