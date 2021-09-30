Косовские сепаратисты намерены расширить военное сотрудничество с Хорватией

Приштинские власти намерены расширить сотрудничество с Загребом в военной сфере. Об этом стало известно по итогам встречи косовских «министров» обороны и внутренних дел Aрменда Mеxая и Джеляля Cвечла с главой минобороны Хорватии Mарио Баножичем выставке производителей вооружения ASDA-2021, которая открылась в Сплите.

Косовское оборонное «ведомство» анонсировало подписание меморандума о взаимопонимании, предполагающее военно-техническое сотрудничество и торговлю вооружением. «Стороны сошлись во мнениях о важности стратегического диалога между двумя государствами в контексте общей заинтересованности в стабильности региона Юго-Восточной Европы», – цитирует «Балканист.ру» сообщение «министерства обороны» самопровозглашенной республики.

Кроме того, Косово и Хорватия договорились о совместном участии в миротворческих миссиях.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Сплит, служба информации РИА «Новый День»

Сплит. Другие новости 30.09.21

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